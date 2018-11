TOKYO — Le double champion olympique Yuzuru Hanyu s’absentera des Finales du Grand Prix en raison d’une blessure à la cheville droite, a indiqué la Fédération japonaise de patinage artistique jeudi.

Hanyu, qui est âgé de 23 ans, s’est tordu la cheville pendant une séance d’entraînement à la Coupe Rostelecom le 17 novembre, et il ne pourra participer aux Finales du Grand Prix qui se dérouleront du 6 au 8 décembre à Vancouver.

Le retrait de Hanyu signifie que Shoma Uno sera le seul patineur japonais à prendre part à cette compétition.

En plus d’avoir remporté l’or aux Jeux olympiques et aux Championnats du monde deux fois de suite, Hanyu a gagné les Finales du Grand Prix quatre fois consécutives entre 2013 et 2016. Il espérait devenir le premier patineur à gagner cinq titres d’affilée.

Les Finales du Grand Prix mettront en vedette les six meilleurs patineurs du circuit dans chaque catégorie. Hanyu s’était qualifié pour cet événement en remportant le Grand Prix de Helsinki et la Coupe Rostelecom.