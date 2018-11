COLUMBUS, Ohio — Riley Nash a inscrit un but et une aide, Sergei Bobrovsky a effectué 23 arrêts et les Blue Jackets de Columbus ont battu le Wild du Minnesota 4-2, jeudi.

Cam Atkinson et Artemi Panarin ont aussi touché la cible pour aider les Blue Jackets à devancer les Capitals de Washington au sommet de la section métropolitaine.

Nash, qui a été embauché comme joueur autonome cet été, a marqué un premier but en 29 matchs en deuxième période et a récolté une aide sur le but de Markus Hannikainen en première période.

Mikael Granlund et Zach Parise ont répliqué pour le Wild, qui a perdu quatre de ses six dernières parties. Devan Dubnyk a repoussé 25 lancers.