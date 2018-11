CAP-BRETON, N.-É. — Leon Gawanke a fait bouger les cordages dans la dernière moitié de la troisième période et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont eu raison des Huskies de Rouyn-Noranda 3-2, jeudi soir, au Centre 200.

Gawanke s’est emparé du disque en zone adverse et il a décoché un tir du revers plutôt anodin. La rondelle a toutefois touché le bâton de l’attaquant Alex Beaucage avant de passer par-dessus le gardien Samuel Harvey. Il s’agissait déjà du 10e but de la saison du défenseur des Screaming Eagles.

La formation du Cap-Breton a réussi ce qu’aucune autre équipe de la LHJMQ n’avait accompli lors des 10 derniers matchs: vaincre les Huskies. Les Screaming Eagles n’ont pas perdu en temps réglementaire à leurs six dernières sorties et les Huskies peuvent se consoler en se disant qu’ils occupent toujours le premier rang au classement général.

Gabriel Proulx, qui a touché la cible pour un quatrième match consécutif, et Ian Smallwood ont aussi marqué pour les vainqueurs.

Peter Abbandonato et Tyler Hinam ont réussi les deux buts des hommes de Mario Pouliot. Samuel Régis a préparé les deux filets de sa troupe.

Kevin Mandolese est une des grandes raisons expliquant pourquoi les Screaming Eagles ont pu quitter avec deux points. Le gardien de 18 ans a connu un de ses meilleurs départs de la saison, repoussant 35 tirs.

Harvey a cédé trois fois en 27 lancers devant la cage des Huskies.

Wildcats 7 – Cataractes 1

Alexander Khovanov a amassé cinq points et les Wildcats de Moncton ont écrasé les Cataractes de Shawinigan 7-1.

Khovanov a enregistré un premier tour du chapeau en carrière dans le circuit Courteau, contribuant aux trois premiers et aux deux derniers buts des Wildcats. Il a ajouté deux assistances à sa fiche.

Jeremy McKenna a récolté un but et deux aides et il a repris l’exclusivité du premier rang des pointeurs de la LHJMQ. Adam Capannelli et Mika Cyr ont aussi trouvé le fond du filet pour les Wildcats, qui ont devancé le Drakkar de Baie-Comeau au sommet de l’Association Est.

Leon Denny a privé Francis Leclerc d’un blanchissage alors qu’il ne restait que 1:45 à écouler à la partie.

Leclerc a conclu le match avec 26 arrêts pour les Wildcats, qui ont mis fin à une série de deux revers. Lucas Fitzpatrick a amorcé la rencontre pour les Cataractes et il a alloué sept buts en 30 lancers. En relève, Antoine Coulombe a été parfait devant 10 tirs.

Mooseheads 1 – Armada 3

Alexander Katerinakis a enfilé l’aiguille à deux reprises et l’Armada de Blainville-Boisbriand est venue à bout des Mooseheads de Halifax par la marque de 3-1.

Katerinakis a redonné les devants à l’Armada seulement 10 secondes après que Jared McIsaac eut permis aux Mooseheads de créer l’égalité tard en troisième période.

Katerinakis, le capitaine de l’Armada, a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert. Simon Pinard a aussi marqué pour l’équipe locale.

Emile Samson a connu un fort match devant la cage de l’Armada et il a réalisé 35 arrêts. La formation des Basses-Laurentides n’a pas perdu à ses trois dernières sorties.

Le gardien recrue Cole Rafuse a stoppé 18 des 20 rondelles dirigées vers lui du côté des Mooseheads, qui se sont inclinés pour un troisième match de suite.