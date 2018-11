OTTAWA — Craig Anderson a effectué 27 arrêts, en route vers un premier jeu blanc cette saison, et les Sénateurs d’Ottawa ont vaincu les Rangers de New York 3-0, jeudi.

Il s’agissait pour Anderson d’une 10e victoire cette saison et d’un premier blanchissage depuis le 16 décembre 2017. Anderson totalise 41 blanchissages en carrière.

Matt Duchene a récolté un but et une aide, amassant au moins un point dans un 12e match de suite. Drake Batherson et Magnus Paajarvi ont aussi touché la cible pour les Sénateurs. Batherson a également été crédité d’une aide.

Henrik Lundqvist a stoppé 31 rondelles devant le filet des Rangers.