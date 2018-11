WINNIPEG — Nikolaj Ehlers a réussi un tour du chapeau pour guider les Jets de Winnipeg vers une victoire de 6-5 aux dépens des Blackhawks de Chicago, jeudi soir.

Ehlers a touché la cible lors de chaque période pour enregistrer un troisième tour du chapeau en carrière. Son troisième but est survenu lors qu’il a été laissé seul devant Corey Crawford, qu’il a battu pour porter le pointage à 6-3.

Patrik Laine a profité de cette rencontre pour devenir le quatrième plus jeune joueur de l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 100 buts en carrière. Le Finlandais mène le circuit Bettman avec 21 buts.

Les 100e et 101e buts de Laine, à son 178e match, ont eu lieu alors qu’il est âgé de 20 ans et 224 jours. Wayne Gretzky avait été le plus rapide, à 20 ans et 40 jours, suivi de Jimmy Carson et Brian Bellows.

Jacob Trouba a aussi trouvé le fond du filet pour les Jets tandis que Mark Scheifele et Blake Wheeler ont tous les deux obtenu trois mentions d’assistance chacun.

Marcus Kruger, John Hayden, Jan Rutta, Domink Kahun et Artem Anisimov ont répliqué pour les Blackhawks, qui ont perdu quatre de leurs cinq dernières sorties.

Connor Hellebuyck a effectué 26 arrêts pour les Jets dans la victoire. Crawford a repoussé 27 rondelles.