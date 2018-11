NASHVILLE — Nick Schmaltz a amassé un but et une aide, Adin Hill a réussi un premier blanchissage en carrière dans la LNH et les Coyotes de l’Arizona ont eu raison des Predators de Nashville par la marque de 3-0, jeudi soir.

Clayton Keller et Brad Richardson ont aussi enfilé l’aiguille pour les Coyotes, qui ont signé un deuxième gain de suite. Il s’agissait des deux premiers points de Schmaltz depuis qu’il a été acquis des Blackhawks de Chicago, dimanche.

Les Predators ont perdu trois de leurs quatre dernières parties.

Keller a ouvert le pointage à 1:40 du deuxième engagement. Schmaltz a transporté la rondelle dans la zone des Predators et il a repéré Keller dans l’enclave.

Schmaltz a doublé l’avance des Coyotes alors qu’il ne restait que 20,9 secondes à écouler en deuxième période.

Pekka Rinne a terminé l’affrontement avec 22 arrêts pour les Predators.