BOSTON — Ryan Donato a inscrit le but décisif en tirs de barrage à son retour dans la LNH et les Bruins de Boston ont vaincu les Islanders de New York 2-1, jeudi soir.

Donato, qui a été rappelé de la Ligue américaine mercredi, a trompé la vigilance du gardien Robin Lehner lors de la quatrième ronde en fusillade. Les Bruins ont obtenu au moins un point lors de cinq de leurs six dernières sorties.

Brad Marchand a fait bouger les cordages en temps réglementaire pour les Bruins, qui prenaient part à une première séance de tirs de barrage cette saison. Tuukka Rask a repoussé 28 rondelles dans la victoire.

Anders Lee a été l’auteur de l’unique but des Islanders, qui ont perdu une deuxième partie consécutive. Lehner a conclu le match avec 35 arrêts.

Lehner n’a alloué qu’un seul but en temps réglementaire après avoir accordé trois buts ou plus lors de ses quatre derniers départs.

Avant le match, les Bruins ont retiré le chandail numéro 16 de l’attaquant Rick Middleton dans les hauteurs du TD Garden.

Middleton a disputé 12 saisons dans l’uniforme noir et or, de 1976 à 1988, marquant 402 buts et récoltant 898 points. L’ailier droit occupe le troisième rang de l’histoire des Bruins au chapitre des buts et le quatrième échelon au chapitre des points.

Il s’agissait du 11e numéro retiré de l’histoire des Bruins et le premier depuis 2004, quand le numéro 8 de Cam Neely a été retiré à jamais.

En tout, 19 joueurs ont porté le numéro 16 pour les Bruins et le dernier à l’avoir fait a été Kaspars Daugavins, en 2013.