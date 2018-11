EDMONTON — Oscar Klefbom a marqué un deuxième but victorieux de suite en plus d’ajouter une aide et les Oilers d’Edmonton ont défait les Kings de Los Angeles 3-2, jeudi soir.

Klefbom a brisé une égalité de 2-2 alors qu’il restait 2:20 à écouler en troisième période. Il a décoché un tir de la pointe en avantage numérique qui a terminé son élan dans le filet.

Jesse Puljujarvi et Alex Chiasson ont aussi enfilé l’aiguille pour les Oilers, qui ont gagné un deuxième match de suite. Ils montrent une fiche de 3-1-1 sous la barre de leur nouvel entraîneur-chef, Ken Hitchcock.

Mikko Koskinen a repoussé 30 des 32 rondelles dirigées vers lui devant la cage des Oilers.

Dustin Brown et Jeff Carter ont répliqué pour les Kings, qui ont vu leur séquence de deux victoires prendre fin.

Jonathan Quick effectuait un premier départ pour les Kings depuis le 23 octobre. Il avait raté 15 parties en raison d’une blessure au genou. Il a bloqué 31 tirs.