FOXBOROUGH, Mass. — Le mois de décembre a toujours revêtu un cachet spécial pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sous l’ère Bill Belichick et Tom Brady.

Depuis que le duo est arrivé, en 2000, les Patriots montrent un dossier de 64-13 lors du dernier mois de la saison. Brady n’a pas été l’artisan de seulement six de ces victoires — quatre à sa saison recrue, en 2000, et deux autres en 2008, parce qu’il avait raté toute la saison après s’être blessé au genou lors de la première semaine d’activités.

Les 58 victoires en décembre de Brady constituent malgré tout le plus haut total de l’histoire de la NFL. Son pourcentage de victoire de ,843 est le deuxième plus élevé parmi tous les quarts de l’ère du Super Bowl. Roger Staubach occupe le premier rang à ce chapitre (17-3, ,850).

Le capitaine des unités spéciales des Patriots, Matt Slater, est un des seuls joueurs de l’équipe à être assez expérimenté pour réellement apprécier le travail investi par Belichick lors de cette partie de la saison.

«Comme le dit l’entraîneur, la saison de football commence après l’Action de grâce américaine», a mentionné Slater.

Comme si ce n’était pas suffisant, Brady revendique une fiche de 75-18 en saison lors du match de l’Action de grâce américaine ou après.

Trois des cinq derniers matchs de la saison des Patriots auront lieu à domicile et ça commencera dimanche, quand les Vikings du Minnesota seront en visite.

Même si les Patriots (8-3) ont remporté leur première partie d’après l’Action de grâce américaine, la semaine dernière, contre les Jets de New York, Slater a indiqué que Belichick et Brady ne se contentaient pas de la fiche de leur équipe.

«Je ne crois pas que nous avons encore joué notre meilleur football, a fait valoir Slater. Je crois que c’était un pas dans la bonne direction.»

Ce ne sont pas de bonnes nouvelles pour les Vikings, une formation positionnée en séries, mais qui n’est qu’à quelques défaites d’être écartée du portrait.

Les Vikings (6-4-1) ont perdu leurs quatre derniers duels contre les Patriots, mais les deux équipes n’ont pas croisé le fer depuis 2014. Les Vikings ont gagné deux fois en Nouvelle-Angleterre, mais leur dernière victoire remonte à 2000, lors de la première saison des Patriots sous la tutelle de Belichick.

Le porteur de ballon Dalvin Cook a déclaré que les Vikings cherchaient à garder leur concentration sur eux-mêmes et non sur l’aura des Patriots.

«Nous nous concentrons à jouer du bon football, a-t-il insisté. Nous respectons Tom, les Patriots et tout ce qu’ils ont accompli, mais en ce moment, l’important c’est notre équipe. L’important c’est la façon dont nous jouons au football et ce sont les petites choses que nous réalisons. Nous devons focaliser là-dessus.»

La clé pour les Vikings réside peut-être dans la défensive de l’entraîneur-chef Mike Zimmer.

Zimmer a connu un certain succès pour minimiser l’impact de Brady lors de quelques affrontements contre le gagnant de cinq titres du Super Bowl. Même si les équipes de Zimmer ont perdu trois des quatre derniers duels contre les Patriots — avec les Vikings en 2014, en tant que coordonnateur défensif des Bengals de Cincinnati en 2010 et en tant que coordonnateur défensif des Cowboys de Dallas en 2003 — les Bengals ont vaincu les Patriots 13-6 en 2013, alors qu’il s’occupait de la défensive.

Au cours de ces quatre matchs, Brady n’a été victime que d’une seule interception, mais il n’a amassé que 204 verges par la passe en moyenne et un touché contre les défensives de Zimmer.

Ce match des Vikings en Nouvelle-Angleterre se trouve entre une partie contre Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay, la semaine dernière, et Russell Wilson et les Seahawks de Seattle, la semaine prochaine. Zimmer et ses joueurs en auront plein les bras en décembre.

«Comme Belichick dit à propos de Rodgers, je suis content que Tom ne soit pas dans notre section», a conclu Zimmer.