LAVAL, Qc — À première vue, un joueur qui a joué plusieurs minutes dans la LNH aux côtés de Shea Weber et qui est cédé dans la Ligue américaine l’année suivante pourrait être perçu comme ayant régressé. N’allez pas dire ça à Joël Bouchard au sujet de Victor Mete.

Quelque 24 heures après le renvoi du jeune défenseur au Rocket de Laval, Bouchard a accueilli la nouvelle addition à son équipe par un concert d’éloges, autant pour l’individu que pour le joueur de hockey.

«Je lui ai parlé hier après-midi et ce matin», a raconté Bouchard à quelques heures du match contre les Phantoms de Lehigh Valley, le club-école des Flyers de Philadelphie, à la Place Bell.

«C’est un jeune super intelligent, il comprend, il est logique, il n’est pas nono. Victor vient ici avec une belle ouverture d’esprit et il n’est pas démoralisé.»

En décrivant la situation entourant Mete, l’entraîneur-chef du Rocket a tenté de placer les choses en perspective, soit celle d’un joueur qui a mêlé les cartes au camp d’entraînement l’an dernier, qui a forcé la main des dirigeants du Canadien, mais qui a aussi besoin de jouer davantage pour poursuivre son développement.

«Dans la vraie vie, un gars repêché en quatrième ronde aurait joué au niveau junior toute l’année dernière, il serait venu au Championnat du monde junior et il aurait commencé (la saison actuelle) dans la Ligue américaine. Mais justement, Victor a battu les pronostics jusqu’à maintenant et il a été bon dans la Ligue nationale. Ça n’a pas été une catastrophe. On est là, au mois de novembre, on y va une journée à la fois et le but, c’est de le faire jouer, lui donner du millage, travailler avec lui dans différentes situations», a enchaîné le volubile entraîneur-chef.

Après avoir complété sa première séance d’entraînement avec le Rocket, Mete attendait les journalistes dans le vestiaire et n’avait nullement l’air abattu par le sort que lui a réservé l’état-major du Canadien.

«J’étais correct. J’ai dit oui, OK, a affirmé Mete au sujet de la décision du Canadien, qui lui a été annoncée après l’entraînement de l’équipe, jeudi.

«Je suis excité. Je veux jouer, ils savent à quel point je veux jouer et à quel point je peux en bénéficier. Je ne suis pas fâché. Je sais que c’est une belle occasion d’améliorer mon jeu.»

En fait, Mete admet avoir senti qu’un tel scénario pourrait se concrétiser à court terme.

«Je m’y attendais un peu. Il y a trop de joueurs. Il y a deux défenseurs de trop, et nous allions être neuf au retour de Noah Juulsen. Aussi, je jouais moins, entre 12 et 14 minutes, alors je me suis dit que ce serait une possibilité que j’aboutisse ici. C’est ce qu’ils ont fait. En plus, je n’avais pas à passer au ballottage, alors c’est un renvoi facile. Je suis seulement excité à l’idée de jouer de grosses minutes.»

Mete, qui portera le numéro 8 avec le Rocket, évoluera aux côtés de Brett Lernout, un défenseur droitier robuste et à caractère défensif, qui devrait bien complémenter le style plus offensif de Mete. Surtout, il sera employé à toutes les sauces.

Mais Bouchard veut également gérer les attentes envers Mete, un joueur qu’il connaît bien pour l’avoir côtoyé au Championnat du monde junior de 2018, lors duquel Mete a joué un rôle-clé dans le triomphe du Canada à Buffalo.

«On va lui donner du temps en avantage numérique, en désavantage, on va le faire jouer dans plein de situations. C’est un super bon défenseur, un défenseur de transition, avec un bon positionnement, habile avec son bâton. Mais je ne veux pas qu’on lui mette une pression dont il n’a pas besoin. Déjà qu’il veut bien faire, il veut améliorer son jeu. En plus, il a 20 ans. Il va avoir des ratés. Il ne va pas arriver et marquer quatre buts, trois aides.»

Avec son renvoi à Laval, Mete va retrouver Karl Alzner, qui était son voisin de casier dans le vestiaire du Canadien jusqu’en début de semaine.

«Moi et Karl sommes assez proches. Nous nous sommes beaucoup parlés en deux ans. Le voir ici, c’est rassurant pour moi. Je sais qu’il est ici et c’est un joueur plus expérimenté. Il peut toujours m’apprendre certains trucs pour que je sois rappelé.»