ARLINGTON, Texas — Adrian Beltre a entrepris la saison morte avec la certitude qu’il avait disputé son dernier match après 21 saisons dans les Ligues majeures. Le baseball va certes lui manquer, mais Beltre s’est dit en paix avec la décision de prendre sa retraite.

Beltre, qui a passé les huit dernières saisons d’une carrière qui devrait lui ouvrir les portes du Temple de la renommée avec les Rangers du Texas, a fait ses adieux, vendredi, lors d’une conférence de presse où les rires étaient nombreux.

Beltre, âgé de 39 ans, n’a pas versé de larmes, lui qui avait annoncé sa décision 10 jours plus tôt.

La salle était remplie d’anciens et d’actuels coéquipiers, notamment Elvis Andrus, Yu Darvish, Derek Holland et Ian Kinsler. La femme de Beltre et ses trois enfants étaient assis au premier rang.