LAKE LOUISE, Alb. — L’Autrichienne Nicole Schmidhofer a remporté la descente à la Coupe du monde de ski alpin de Lake Louise, vendredi.

La skieuse âgée de 29 ans fut la plus rapide de la dernière descente d’entraînement, la veille, et elle a poursuivi sa lancée en complétant le parcours en une minute et 48,13 secondes.

La Suissesse Michelle Gisin a fini deuxième en 1:48,28, devant l’Allemande Kira Wiedle. Cette dernière a d’ailleurs concédé une demi-seconde à Schmidhofer.

Roni Remme, de Collingwood, en Ontario, fut la meilleure skieuse canadienne en vertu de sa 35e place.

Valérie Grenier, d’Ottawa, a suivi en 36e position, loin devant Marie-Michèle Gagnon, de Lac-Etchemin, qui s’est contentée du 44e échelon.

Une autre descente est prévue samedi, suivie d’un super-G dimanche.