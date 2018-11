OTTAWA — La saison chaotique que vivent actuellement les Sénateurs d’Ottawa comptera un autre chapitre quand Erik Karlsson effectuera un retour au Centre Canadian Tire.

Karlsson, l’ancien visage des Sénateurs, a été échangé aux Sharks de San Jose avant l’ouverture des camps d’entraînement. Cette transaction a été le point culminant d’une fin de relation tumultueuse entre l’équipe et le défenseur étoile.

Les Sharks seront en visite à Ottawa samedi soir.

«Pour être honnête, je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre, a indiqué Karlsson, vendredi. Je crois que ce sera émotif. Je ne sais pas comment le match va se dérouler. J’essaie de ne pas trop y penser. Je vais essayer de garder ma concentration sur le match parce qu’il est important pour nous. Je vais tout donner, comme je l’ai toujours fait.»

L’échange de Karlsson est survenu après que les Sénateurs eurent passé d’aspirants à la coupe Stanley à une équipe de bas de classement dans la LNH en seulement une saison. Pendant cette période, la formation d’Ottawa a essuyé quelques controverses.

Son avenir à Ottawa avait été remis en question quand le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, avait menacé en décembre de possiblement déménager l’équipe si la vente de billets ne s’améliorait pas. Des rumeurs circulaient à l’effet que Karlsson pourrait changer d’adresse à la date butoir.

Le capitaine des Sénateurs est resté avec l’équipe, mais une tragédie a éprouvé sa famille quand Karlsson et son épouse Melinda ont affirmé que le premier enfant du couple, nommé Axel, était mort-né.

Au terme de la misérable saison des Sénateurs, l’épouse de Karlsson a accusé la fiancée de Mike Hoffman, un ancien coéquipier, de cyberintimidation. Hoffman a été échangé quelques semaines avant la transaction envoyant Karlsson à San Jose.

Malgré un départ imprégné de tension, Karlsson a assuré qu’il n’avait aucun regret concernant son passage dans la capitale nationale.

«J’ai eu du bon temps ici, a-t-il insisté. J’aime la ville et avec du recul, je ne crois pas que je changerais quoi que ce soit. Les Sénateurs ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui.»

Avant que les Sénateurs piquent du nez, les choses allaient bien pour Karlsson à Ottawa. Il est devenu une supervedette avec les Sénateurs, récoltant 126 buts, 392 aides et 518 points en 627 matchs de saison. Il a ajouté 37 points en 48 parties éliminatoires.

Karlsson a mis la main sur le trophée Norris en 2012 et en 2015 et il a mené les Sénateurs à un seul but de la finale de la Coupe Stanley en 2017, alors qu’il jouait malgré une blessure au pied et à la cheville.

Après tous les bons moments passés dans la ville, il sera difficile pour Karlsson de tourner complètement la page sur Ottawa après seulement un retour.

«Tout le monde savait que cette journée arrivait, a-t-il exprimé. Je pourrai jouer et après, ça va se calmer un peu parce que nous ne revenons pas ici avant un an. Je vais simplement apprécier le moment.»

L’émergence de Thomas Chabot a en quelque sorte mis un baume sur la perte de Karlsson chez les Sénateurs. L’équipe a ajouté du renfort en offrant un contrat d’un an à deux volets au défenseur Justin Falk, vendredi.