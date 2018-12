NASSAU, Bahamas — Jon Rahm a été presque parfait lors de la deuxième ronde du Défi mondial, vendredi, en route vers un pointage de 63 (moins-9) pour rejoindre Henrik Stenson au sommet du classement.

Tiger Woods est demeuré à huit coups de la tête et un nouveau règlement l’a empêché de s’éloigner d’un coup. Au 18e trou, Woods a frappé un palmier au passage pour conclure avec un double-boguey. Des preuves vidéos ont démontré qu’il avait frappé la balle plus d’une fois, mais n’a pas été pénalisé, puisqu’un nouveau règlement ne permet plus aux joueurs d’être pénalisés s’ils ne peuvent pas être vus pas autrui. Il a terminé avec une carte de 69 (moins-3).

Stenson a réussi trois oiselets consécutifs pour terminer avec une ronde de 66.

Les deux hommes en tête affichaient un pointage cumulatif de moins-10 après deux rondes.