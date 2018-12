CARACAS, Venezuela — Le Canada a subi un petit accrochage dans sa quête d’une qualification pour la Coupe du monde de basketball en 2019, encaissant un revers de 84-76 aux mains du Venezuela, vendredi soir.

Le Venezuela (8-1) s’est emparé du premier rang du Groupe F grâce à ce gain. Le Canada (7-1) a glissé au deuxième échelon, mais il semble tout de même en bonne position. Deux des trois derniers matchs de qualifications de l’unifolié auront lieu à domicile.

Jose Vargas a amassé 15 points pour le Venezuela, qui ont vu cinq autres joueurs inscrire au moins 10 points: Dwight Lewis (14), Gregory Vargas (13), Jhornan Zamora (12), Gregory Echenique (10) et Nestor Colmenares (10).

Kyle Wiltjer a été le plus efficace pour le Canada avec 21 points. Phil Scrubb a obtenu 16 points tandis que Brady Heslip en a récolté 14. Joel Anthony a conclu la rencontre avec 11 points et 10 rebonds.

Le Canada et le Venezuela se retrouvaient à égalité 37-37 à la demie, mais le pays d’Amérique du Sud a eu le dessus 47-39 lors des deux derniers quarts.

Le Canada, qui ne peut plus compter sur les joueurs de la NBA, prendra la direction de Sao Paolo pour y affronter le Brésil, le 3 décembre. Ses deux derniers matchs auront lieu au Mile One Centre de Saint-Jean, les 21 et 24 février.

Au terme de cette deuxième ronde, les trois équipes les mieux classées de chaque groupe et la formation en quatrième position entre les groupes E et F se qualifieront pour la Coupe du monde de basketball. Le tournoi aura lieu du 31 août au 15 septembre, en Chine.