MINNEAPOLIS — Les Twins du Minnesota ont fait signer un contrat d’un an et d’une valeur de 4,8 millions $ US au joueur de premier but C.J. Cron, évitant ainsi l’arbitrage.

Cron a été placé au ballottage par les Rays de Tampa Bay et il a été réclamé cette semaine. Il venait d’établir des sommets en carrière au chapitre des circuits (30) et pour sa moyenne de présence plus puissance (,816).

L’entente a été confirmée vendredi, quand les Twins ont décidé de ne soumettre aucune offre au voltigeur Robbie Grossman. Ce dernier deviendra joueur autonome.

Tous les joueurs des Twins devant être mis sous contrat pour 2019 ont reçu une offre de la part de l’équipe, dont les huit joueurs admissibles à l’arbitrage: les partants Kyle Gibson et Jake Odorizzi, les voltigeurs Byron Buxton, Max Kepler et Eddie Rosario, le joueur de troisième coussin Miguel Sano et les releveurs Trevor May et Taylor Rogers.