RALEIGH, N.C. — Ryan Getzlaf a trouvé le fond du filet à 1:15 de la période de prolongation et les Ducks d’Anaheim sont venus de l’arrière pour venir à bout des Hurricanes de la Caroline 2-1, vendredi soir.

Pontus Aberg a nivelé la marque alors qu’il restait 3:50 à écouler au troisième engagement. D’abord révisé, le but s’est avéré bon après que les arbitres eurent déterminé que le but n’avait pas été marqué suite à un bâton élevé. Les Ducks ont ainsi mis la main sur un troisième gain consécutif et ont remporté cinq de leurs six derniers matchs.

Andrei Svechnikov a rapidement donné les devants aux Hurricanes, qui ont récolté au moins un point à cinq de ses six derniers duels. Ils affichent cependant un rendement de 0 en 6 en avantage numérique.

John Gibson a bloqué 33 tirs du côté des Ducks et s’est imposé face à Dougie Hamilton et Phil Di Giuseppe en échappé. Son vis-à-vis, Curtis McElhinney, a pour sa part réalisé 27 arrêts.