DRUMMONDVILLE, Qc — Maxime Comtois a salué son retour au jeu dans la LHJMQ en inscrivant un but et les Voltigeurs de Drummondville ont battu les Olympiques de Gatineau 7-3, vendredi soir, au Centre Marcel Dionne.

Comtois, qui était resté avec les Ducks d’Anaheim pour amorcer la saison dans la LNH, a profité d’un avantage numérique pour ouvrir le pointage dès la huitième minute de jeu. Comtois a été acquis des Tigres de Victoriaville lors du dernier repêchage de la LHJMQ.

Gregor MacLeod a été inspiré par l’arrivée de son nouveau coéquipier et il a marqué un but en plus d’ajouter quatre mentions d’aide pour les Voltigeurs. Joseph Veleno a quant à lui poursuivi sur sa lancée, récoltant deux buts et une assistance. Veleno a obtenu 17 points, dont sept buts, à ses cinq dernières sorties.

Pavel Koltygin, par deux fois, et Dawson Mercer ont aussi enfilé l’aiguille pour les Voltigeurs, qui ont gagné leurs cinq dernières parties.

Charles-Antoine Roy, Darien Kielb et Shawn Boudrias ont fourni les réussites aux Olympiques, qui ont perdu leurs quatre derniers matchs.

Même s’il a cédé trois fois en seulement 21 tirs, Olivier Rodrigue a remporté une 15e victoire cette saison pour les Voltigeurs. Tristan Bérubé a alloué quatre buts sur 17 lancers avant d’être remplacé devant le filet des Olympiques par Creed Jones. Jones a arrêté 21 des 24 rondelles dirigées vers lui.

Wildcats 6 – Phoenix 3

Jakob Pelletier a inscrit un but et une mention d’aide, guidant les Wildcats de Moncton vers une victoire de 6-3 aux dépens du Phoenix de Sherbrooke.

Pelletier, un espoir de premier plan en vue du repêchage de la LNH, a trouvé le fond du filet en désavantage numérique pour donner les devants 2-1 aux Wildcats et il a préparé le but victorieux de Jeremy McKenna.

Adam Capannelli, Jacob Stewart, Dylan Seitz et Mika Cyr ont également noirci la feuille de pointage pour les Wildcats, qui trônent au sommet de l’Association Est. Alexander Khovanov a obtenu deux assistances.

Nathael Roy, Patrick Guay et Alex-Olivier Voyer ont fait bouger les cordages pour le Phoenix, qui a vu sa séquence de trois victoires prendre fin.

Francis Leclerc a connu un très bon départ devant la cage des Wildcats, repoussant 36 des 39 rondelles dirigées vers lui. Le gardien recrue Thommy Monette a alloué six buts en 31 lancers pour le Phoenix.

Tigres 1 – Océanic 6

Charle-Edouard D’Astous a récolté trois mentions d’assistance et l’Océanic de Rimouski a écrasé les Tigres de Victoriaville 6-1.

D’Astous, le meilleur pointeur chez les défenseurs de la LHJMQ, a donné le ton en préparant les deux premiers buts de l’Océanic, qui n’a pas connu la défaite en temps régulier à ses sept derniers matchs.

Jimmy Huntington a fait scintiller la lumière rouge à deux occasions, Alexis Lafrenière a obtenu un but et une aide alors que Frédéryck Janvier, Cédric Paré et Parker Bowman ont aussi marqué pour les vainqueurs.

Egor Serdyuk a permis aux Tigres d’éviter d’être blanchis lors qu’il a touché la cible à 6:31 du deuxième tiers.

Carmine-Anthony Pagliarulo a signé la victoire pour l’Océanic grâce à 22 arrêts. Fabio Iacobo a amorcé la partie pour les Tigres, mais il a été remplacé par Vincent Paquette après avoir donné cinq buts en 24 tirs. Paquette a réalisé neuf arrêts.

Mooseheads 5 – Cataractes 2

Samuel Asselin a enregistré un tour du chapeau en plus d’ajouter une aide et les Mooseheads de Halifax ont vaincu les Cataractes de Shawinigan 5-2.

En retard 1-0 à la mi-match, les Mooseheads ont explosé avec quatre buts sans réplique, dont deux d’Asselin. L’attaquant a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert.

Xavier Parent et Raphaël Lavoie, deux espoirs en vue du repêchage de la LNH, ont conclu l’affrontement avec un but et une assistance chacun. Les Mooseheads ont freiné à trois leur séquence de revers.

Mathieu Boulianne et Gabriel Denis ont fait bouger les cordages pour les Cataractes.

Alexis Gravel a connu une soirée tranquille devant le filet des Mooseheads et il a bloqué 14 lancers. À l’autre bout de la patinoire, Antoine Coulombe a fait face à 41 tirs, accordant quatre buts pour l’équipe locale.

Remparts 3 Saguenéens 2 (Prol.)

Philipp Kurashev a trompé la vigilance d’Alexis Shank après 33 secondes en prolongation pour permettre aux Remparts de Québec de l’emporter 3-2 devant les Saguenéens de Chicoutimi.

Alors que les Remparts tiraient de l’arrière 2-1 après 40 minutes de jeu, Gabriel Montreuil a remis les compteurs à zéro, en touchant la cible à 8:25 du troisième engagement.

Aleksei Sergeev a ouvert la marque en inscrivant son 11e but de la saison en première période, grâce à une aide de Kurashev.

Dereck Baribeau a repoussé 22 des 24 rondelles dirigées vers lui dans la victoire.

Zachary Lavigne a récolté un but et une mention d’aide, alors que Justin Ducharme a complété la marque du côté des Sagunéens.

Shank a bloqué 26 lancers, dont 11 en première période, mais le gardien des locaux n’a pas été en mesure de museler suffisamment les Remparts dans les dernières minutes de la rencontre.

Foreurs 3 – Sea Dogs 4 (Prol.)

Robbie Burt a complété son tour du chapeau à mi-chemin en prolongation et les Sea Dogs de Saint-Jean ont vaincu les Foreurs de Val-d’Or 4-3.

Burt avait créé l’égalité à 11:11 du troisième engagement, permettant à son équipe d’effacer un retard de deux buts. Il s’agissait de son premier tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ.

Charlie DesRoches avait touché la cible seulement 45 secondes avant le deuxième but de Burt. Les Sea Dogs ont mis fin à leur disette de 17 revers.

Nicolas Ouellet, Jacob Gaucher et Jérémy Michel ont répliqué pour les Foreurs, qui se sont inclinés pour un deuxième match consécutif.

Alex D’Orio a stoppé 36 rondelles pour les Sea Dogs, mais il a surtout signé une première victoire depuis le 9 octobre. Jonathan Lemieux a lui aussi été très occupé pour les Foreurs, réalisant 41 arrêts.

Titan 1 – Islanders 2

Les Islanders de Charlottetown ont marqué deux buts au troisième vingt pour battre le Titan d’Acadie-Bathurst 2-1.

La formation de l’Île-du-Prince-Édouard a mis du temps avant de tromper la vigilance de Mark Grametbauer, mais Derek Gentile et Cole Edwards ont finalement enfilé l’aiguille.

Les Islanders n’ont pas subi une défaite en temps réglementaire à leurs huit dernières sorties.

Liam Murphy a été l’unique buteur du Titan, qui ne devance que les Sea Dogs de Saint-Jean au classement général de la LHJMQ.

Dakota Lund-Cornish n’a eu besoin que de 17 arrêts pour ajouter la victoire à sa fiche. Grametbauer a tout tenté pour offrir une victoire au Titan, mais ses 44 arrêts n’auront pas été suffisants.