LILLEHAMMER, Norvège — Alex Harvey a terminé au 17e rang de l’épreuve de 15 kilomètres à la Coupe du monde de ski de fond de Lillehammer, qui a été remportée samedi par le Norvégien Sjur Roethe.

Roethe a complété la distance en 36 minutes et 34 secondes, et il a devancé par six secondes au fil d’arrivée son compatriote Didrik Toenseth. Le Russe Denis Spitsov a complété le podium, à 28,6 secondes.

Harvey, de Saint-Ferréol-les-Neiges, fut néanmoins le meilleur fondeur canadien, à 1:20,5 de Roethe.

Le Québécois âgé de 30 ans connaît un bon week-end, après s’être assuré son premier podium de la saison lorsqu’il s’est classé troisième du sprint 1,6 km, la veille.

Ses compatriotes Andy Shields, de Thunder Bay, en Ontario, et Russell Kennedy, de Canmore, en Alberta, ont terminé loin derrière aux 61e et 64e échelons, respectivement.

Du côté des dames, la Norvégienne Therese Johaug a fait plaisir à ses partisans en triomphant lors du 10 km en 26:22,4. Johaug a battu les Suédoises Ebba Andersson et Charlotte Kalla, dans l’ordre.

Aucune fondeuse canadienne n’a pris part à cette compétition.