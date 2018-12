NEW YORK — L’attaquant des Jets de Winnipeg Patrik Laine a été nommé la première étoile du mois de novembre dans la LNH, a annoncé la ligue samedi.

Le joueur de centre de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon et le gardien des Golden Knights de Vegas Marc-André Fleury ont reçu les deuxième et troisième étoiles, respectivement.

Laine a inscrit un sommet de 18 buts en 12 rencontres — le plus haut total par un joueur de la LNH au cours d’un seul mois depuis les 19 filets de Pavel Bure en mars 1994 — pour propulser les Jets vers une fiche de 7-4-1 en novembre.

Le Finlandais domine la LNH avec 21 buts, dont 10 en supériorité numérique, en 24 rencontres cette saison. Ses 101 filets en carrière lui permettent d’être le meilleur buteur du circuit Bettman depuis son arrivée dans la ligue en 2016-17.

D’autre part, Rasmus Dahlin a été nommé la recrue du mois de novembre dans la LNH.

Le défenseur des Sabres de Buffalo a amassé 10 points (un but, neuf passes) en 15 parties, ce qui lui a permis de se hisser au quatrième rang parmi toutes les recrues du circuit durant cette période.

Dahlin a devancé au scrutin le joueur de centre des Canucks de Vancouver Elias Pettersson (six buts, six passes en 14 matchs), les attaquants des Sénateurs d’Ottawa Brady Tkachuk (six buts, quatre passes en 11 matchs) et Colin White (cinq buts, cinq aides en 14 parties) ainsi que le gardien des Kings de Los Angeles Cal Petersen (4-4-0, moyenne de buts alloués de 2,41 et taux d’efficacité de 92,9 pour cent).