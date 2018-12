MONTEVIDEO, Uruguay — Le Canada a encaissé deux buts rapides en début de partie et il s’est incliné 2-1 contre la Nouvelle-Zélande, samedi, lors du match de la médaille de bronze de la Coupe du monde de soccer féminin des moins de 17 ans.

Les Canadiennes ont tiré de l’arrière dès la 15e seconde de l’affrontement, quand la Néo-Zélandaise Grace Wisnewski a établi un nouveau record du tournoi pour le but le plus rapide. La Nigérienne Soo Adekwagh avait établi cette marque en 2008, grâce à un but à la 22e seconde.

Wisnewski a aussi fait bouger les cordages à la 13e minute, plaçant le Canada dans une mauvaise situation tôt dans la rencontre.

Lara Kazandjian a redonné espoir aux représentantes de l’unifolié en trouvant le fond du filet à la 64e minute. Sa frappe du pied gauche en provenance de l’extérieur de la surface a trompé la vigilance de la gardienne néo-zélandaise.

Le Canada a continué à appliquer de la pression afin de créer l’égalité, mais la Nouvelle-Zélande a tenu le coup pendant le reste du match et les cinq minutes de temps ajouté.

Malgré tout, la quatrième place du Canada s’avère son meilleur résultat lors d’un tournoi mondial des moins de 17 ans. Les Canadiennes avaient terminé au septième échelon en 2008 et en 2012.