MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé samedi soir entre les Rangers de New York et le Canadien de Montréal.

Une première en 78 matchs

Lorsque Shea Weber a inscrit son deuxième du match à 6:34 de la troisième période le 5 décembre 2017 contre les Blues de St. Louis au Centre Bell, personne au sein de la direction du Canadien ne pouvait imaginer qu’elle devrait patienter pendant presque un an et 78 matchs pour voir le suivant. Le moment tant attendu s’est concrétisé à 3:53 du premier vingt à la manière typique du capitaine du Tricolore. Laissé sans protection à la pointe gauche, Weber a reçu une passe de Jonathan Drouin et a décoché un tir sur réception qui s’est faufilé tout juste sous la mitaine du gardien Alexandar Georgiev pour procurer une avance de 1-0 aux hommes de Claude Julien.

Price peu occupé mais alerte

Peu occupé pendant les 13 premières minutes de l’engagement initial, à l’exception d’un tir de Jimmy Vesey tôt dans la période, Carey Price a par la suite été appelé à se distinguer alors que les Rangers ont pris vie après un lent départ. Après une mauvaise passe de Paul Byron profondément dans son territoire, le gardien du Canadien a réalisé un arrêt de l’épaule sur un tir peu commode de Brendan Smith, avant de recevoir l’aide de son poteau sur le tir suivant, venu de la part du jeune Brett Howden. Plus tard, Price s’est montré sous son meilleur jour devant Fredrik Claesson puis face à Brady Skjei.

Un deuxième effort qui rapporte

Le Canadien a doublé son avance avec un but assommoir, inscrit à 19:52 de la première période. Un but qu’il doit à une belle sortie de zone et, surtout, à un deuxième effort plus que louable de la part de Tomas Tatar. Phillip Danault et Brendan Gallagher ont uni leurs efforts pour sortir la rondelle de leur territoire et permettre à Tatar de s’avancer vers le territoire des Rangers. Accroché par Brady Skjei le long de la rampe, Tatar a néanmoins réussi à faire une passe du revers dans une zone laissée vacante. Contre toute attente, Shea Weber, qui avait contribué à la sortie de zone, a récupéré la rondelle et s’est présenté seul devant Alexander Georgiev qu’il a déjoué d’un bon tir des poignets du côté du gant.

Lehkonen imite Weber

Si la première période a été celle de Shea Weber, les six premières minutes du deuxième vingt ont appartenu à Artturi Lehkonen. Limité à deux buts lors des 25 premières parties du Canadien, l’attaquant finlandais en a obtenu autant en un peu plus de trois minutes de jeu, pour donner au Tricolore un rare coussin de quatre buts cette saison. Lehkonen a d’abord profité d’une jolie passe du revers de Paul Byron, posté profondément dans sa zone, pour filer à deux contre un avec Jesperi Kotkaniemi. De l’aile gauche, Lehkonen a opté pour un tir des poignets de qualité qui a déjoué Alexandar Georgiev du côté du bâton à 2:04. Puis à 5:29, Lehkonen a reçu un cadeau de Noël 24 jours avant le temps, lorsque le défenseur Neal Pionk lui a envoyé la rondelle directement sur la palette du bâton. Il n’en fallait pas plus pour que Lehkonen obtienne un premier match de deux buts depuis le 13 mars 2018 contre les Stars de Dallas.

Un premier but 150 minutes plus tard… et un deuxième!

Après avoir mis fin à une vilaine léthargie de 150 minutes 39 secondes sans faire vibrer les cordages à l’étranger, grâce à Jimmy Vesey, les Rangers ont marqué leur deuxième but de la rencontre seulement six minutes plus tard, celui-là en avantage numérique. Vesey s’est de nouveau retrouvé au coeur de l’action alors qu’il a redirigé la passe de Mika Zinabejad en direction de Ryan Strome, qui n’a eu aucune difficulté à la loger derrière Carey Price, dans la partie supérieure du filet, pour son 3e but de la saison et son 2e avec les Rangers.