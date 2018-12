BOISBRIAND, Qc — Emile Samson s’est dressé devant une des meilleures formations de la LHJMQ et l’Armada de Blainville-Boisbriand a défait les Wildcats de Moncton 4-1, samedi soir, au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Samson, qui vient de signer une troisième victoire de suite après avoir perdu ses cinq départs précédents, a stoppé 33 des 34 rondelles dirigées vers lui contre l’équipe qui trône au sommet de l’Association Est.

L’Armada avait connu une période difficile au cours des dernières semaines, mais elle n’a soudainement pas perdu à ses quatre derniers matchs. L’équipe est remontée jusqu’au quatrième rang dans l’Association Ouest.

Peyton Hoyt, par deux fois, Samuel Bolduc et Aleksi Anttalainen ont touché la cible pour les hommes de Bruce Richardson, qui ont marqué trois de leurs quatre buts sur les unités spéciales, dont deux en désavantage numérique.

Simon Le Coultre a réussi son 10e but de la campagne, en deuxième période, ce qui permettait aux Wildcats de niveler le pointage 1-1. La troupe de Darren Rumble a encaissé un premier revers à ses trois dernières sorties.

Francis Leclerc, un ancien de l’Armada, a repoussé 23 lancers dans la défaite.

Huskies 7 – Sea Dogs 1

Alex Beaucage a enregistré un tour du chapeau et il a ajouté une aide pour mener les Huskies de Rouyn-Noranda vers une victoire facile de 7-1 contre les Sea Dogs de Saint-Jean.

Les deux équipes venaient de mettre fin à des séquences très opposées. Les Huskies avaient vu leur série de 10 victoires s’arrêter tandis que les Sea Dogs avaient freiné leur série de 17 revers.

Beaucage a réussi un premier tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ et il a été appuyé offensivement pas Mathieu Gagnon, Vincent Marleau, Patrik Hrehorcak et Peter Abbandonato, qui ont tous enfilé l’aiguille une fois pour les Huskies.

Le défenseur recrue des Sea Dogs Charlie DesRoches a privé Zachary Emond d’un blanchissage lorsqu’il a touché la cible à mi-chemin en troisième période.

Emond a conclu la rencontre avec 25 arrêts et il n’a toujours pas connu la défaite en 11 départs pour les Huskies cette saison. Mikhail Denisov a amorcé le match pour les Sea Dogs et il a alloué six buts sur 43 lancers. En relève, Tommy DaSilva a cédé une fois devant sept tirs.

Remparts 5 – Drakkar 3

Les Remparts de Québec ont marqué trois fois au deuxième vingt et ils sont venus à bout du Drakkar de Baie-Comeau 5-3.

À égalité 1-1 avec le Drakkar après 20 minutes de jeu, les Remparts ont vu Philipp Kurashev, Pierrick Dubé et Jérémy Laframboise faire bouger les cordages en moins de huit minutes.

Après des buts de Jordan Martel et Yan Aucoin, qui réduisaient l’écart à 4-3, les Remparts ont tenu le coup quand Matthew Grouchy a scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert.

Olivier Mathieu, pour les Remparts, et Yaroslav Alexeyev, du côté du Drakkar, ont aussi noirci la feuille de pointage.

Anthony Morrone a enregistré une sixième victoire pour les Remparts grâce à 28 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Kyle Jessiman a bloqué 20 des 24 rondelles dirigées vers lui pour le Drakkar.

Foreurs 0 – Screaming Eagles 6

William Grimard n’a eu besoin que de 14 arrêts pour signer un premier blanchissage dans le circuit Courteau et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont vaincu les Foreurs de Val-d’Or 6-0.

Grimard, qui a fêté son 17e anniversaire de naissance en septembre, disputait un 12e match dans la LHJMQ. Il a été sélectionné en quatrième ronde par l’Océanic de Rimouski lors du repêchage de 2017.

Adam McCormick et Shaun Miller ont tous les deux fait scintiller la lumière rouge deux fois pour les Screaming Eagles, qui n’ont pas connu la défaite en temps réglementaire à leurs sept dernières sorties. Noah Laaouan et Mitchell Balmas ont complété le pointage.

Mathieu Marquis a encaissé la défaite entre les poteaux des Foreurs, lui qui a donné six buts en 30 lancers.

Cataractes 3 – Olympiques 2

Anthony Imbeault a inscrit le but vainqueur à 7:00 du troisième engagement et les Cataractes de Shawinigan ont eu raison des Olympiques de Gatineau 3-2.

Imbeault a profité d’un avantage numérique pour compléter une manoeuvre de Mavrik Bourque et Leon Denny et procurer une avance de 3-1 aux Cataractes.

William Cummings et Bourque ont aussi fait bouger les cordages pour les Cataractes, qui ont mis fin à une séquence de deux revers. Après avoir marqué seulement trois buts à ses 16 premiers matchs dans la LHJMQ, Bourque a trouvé le fond du filet huit fois à ses huit dernières sorties.

Shawn Boudrias et Charles-Antoine Roy ont répliqué pour les Olympiques, qui ont subi un cinquième revers consécutif.

Antoine Coulombe a été sensationnel devant la cage des Cataractes et il a réalisé 43 arrêts dans la victoire. Tristan Bérubé a fait face à 25 tirs pour les Olympiques et il a cédé trois fois.