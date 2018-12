ST. PAUL, Minn. — Nazem Kadri a brisé l’égalité avec 3:20 à faire et Zach Hyman a touché la cible à deux reprises pour aider les Maple Leafs de Toronto à battre le Wild du Minnesota 5-3, samedi soir.

Hyman a ajouté un but dans un filet désert dans la dernière minute de jeu pour sceller la quatrième victoire consécutive de la formation torontoise. Il s’agissait d’une troisième défaite d’affilée pour le Wild. Les Maple Leafs ont quant à eu porté leur fiche à 19-8-0 pour prendre les commandes du classement général, un point devant le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo.

Le but de Kadri a touché le défenseur du Wild Nick Seeler, qui s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment deux fois plutôt qu’une, samedi. Seeler a également fait dévier le disque dans son propre filet sur le second but des Maple Leafs, inscrit par Tyler Ennis.

Auston Matthews a lui aussi fait scintiller la lumière rouge, tandis que Frederick Anderson a repoussé 38 rondelles pour les Maple Leafs, en route vers son 15e gain de la saison.

Le victoire est survenue quelques heures après que l’impasse contractuelle entre William Nylander et les Maple Leafs se soit finalement terminée.

Jason Zucker a égalé la marque en troisième période. Eric Staal et Jordan Greenway ont également noirci la feuille de pointage. Devan Dubnyk a réalisé 18 arrêts du côté du Wild.