NEW YORK — Casey Cizikas a dénoué l’impasse en troisième période et les Islanders de New York ont remporté leur retour au Nassau Coliseum par la marque de 3-2 contre les Blue Jackets de Columbus, samedi soir.

Anders Lee et Anthony Beauvillier ont touché la cible en deuxième période pour créer l’égalité. Scott Mayfield et Jordan Eberle ont tous les deux amassé deux aides pour les Islanders.

Thomas Greiss a stoppé 28 tirs et la formation de New York a porté à 10-2-0 sa fiche contre des adversaires de la section Métropolitaine.

Markus Hannikainen et Pierre-Luc Dubois ont enfilé l’aiguille pour les Blue Jackets, qui avaient gagné leurs deux dernières sorties. Cam Atkinson a récolté un 300e point en carrière dans la LNH et il a obtenu au moins un point dans un 10e match de suite.

Sergei Bobrovsky a conclu la rencontre avec 26 arrêts pour les visiteurs.

Il s’agissait du premier match de saison des Islanders au Coliseum en trois ans et demi. L’équipe a joué dans cet aréna de 1972 à 2015. C’était le premier de 21 matchs dans cet amphithéâtre, dans le cadre d’un partenariat unique avec le Barclays Center, le domicile des Islanders depuis la saison 2015-16.