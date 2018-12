SUNRISE, Fla. — Brayden Point a profité de l’avantage d’un homme pour briser l’égalité et donner la victoire au Lightning de Tampa Bay en prolongation, qui a comblé un déficit de trois buts pour l’emporter 5-4 devant les Panthers de la Floride, samedi soir.

Point a accepté la passe de Nikita Kucherov devant le filet adverse et il a poussé la rondelle derrière James Reimer. Le Lightning s’est emparé du premier rang au classement général de la LNH, un point devant les Maple Leafs de Toronto, grâce à leur fiche de 19-7-1.

Kucherov a inscrit un but et a récolté deux mentions d’aide. Mathieu Joseph a amorcé la remontée du Lightning en deuxième période et Cédric Paquette a nivelé le pointage à 11:41 du troisième engagement. Alex Killorn a complété la marque du côté des visiteurs. Louis Domingue a réalisé 24 arrêts, tandis que Steven Stamkos a obtenu une mention d’assistance pour aider le Lightning à signer un troisième gain d’affilée face aux Panthers cette saison.

Evgenii Dadonov et Jonathan Huberdeau ont tous les deux marqué un but et une aide, alors que Frank Vatrano et Aleksander Barkov ont également fait mouche. Reimer a pour sa part fait face à 34 lancers.

Les Panthers ont conclu quatre de leurs cinq derniers duels en prolongation.