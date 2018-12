QUÉBEC — Oscar Rivas a trimé dur, mais il a défendu avec succès sa ceinture des lourds de la North American Boxing Federation (NABF) face au Brésilien Fabio Maldonado.

Même s’il a connu un passage à vide en deuxième moitié de combat, Rivas (25-0, 17 K.-O.) a inscrit une victoire par décision unanime des juges, obtenant des pointages de 100-89 et de 99-90 deux fois, des cartes généreuses pour le Montréalais d’origine colombienne.

Rivas a bel et bien dominé le début du combat, mais il a dû attendre au cinquième round avant de percer pleinement la défense de son adversaire.

L’aspirant no 14 du World Boxing Council (WBC) et de l’International Boxing Federation (IBF) a alors envoyé Maldonado (26-1, 15 K.-O.) au tapis une première fois. Après une combinaison au corps, Rivas a enchaîné avec un violent crochet de droite au visage et le spécialiste des arts martiaux mixtes a été quitte pour un compte de huit.

Rivas a toutefois connu une baisse de régime dans les rounds suivants. Après un sixième couci-couça, Maldonado a eu le dessus au septième et il a accueilli Rivas de solides crochets de gauche au huitième. Le Brésilien a aussi connu un bon neuvième. Mais il semble qu’il n’en ait pas fait suffisamment pour obtenir la faveur des juges.

Le protégé de Marc Ramsay a rebondi au 10e. Il a touché la cible de son jab, mais aussi de quelques combinaisons, ce qu’il n’avait pas fait depuis trois ou quatre rounds.

Rivas semblait à bout de ressources en fin d’affrontement, gardant ses mains basses, particulièrement la droite, laissant craindre une blessure. À sa dernière sortie à Toronto, en mai, Rivas avait subi une déchirure à un biceps et avait été opéré pour des éclats d’os au coude droit après ce duel.

Zewski également

Mikaël Zewski (32-1, 22 K.-O.) a eu la vie plus facile dans la défense de son titre international WBC des mi-moyens, l’emportant par une décision unanime et à sens unique face à Aaron Herrera (35-9-1, 24 K.-O.).

Les trois juges ont remis des cartes de 100-90 en faveur du Trifluvien, qui a ainsi défendu pour la première fois son titre acquis en mai dernier.

Dans un très bon combat, Shakeel Phinn (19-2-1, 13 K.-O.) et Dario Bredicean (17-0-1, 5 K.-O.) n’ont pu faire de maître dans un nul majoritaire. Deux juges ont remis des cartes de 95-95, tandis que le troisième a accordé un pointage de 98-92 en faveur de Phinn. Le titre intercontinental des super-moyens de l’International Boxing Federation (IBF) demeure donc vacant.

Voyage blanc pour les Brésiliens

Pour lancer les hostilités, le poids lourd Oleksandr Teslenko (15-0, 12 K.-O.) — entraîné par Ramsay — a inscrit un K.-O. technique à 2:55 du troisième round quand le coin d’Edson Cesar Antonio (40-8-1, 31 K.-O.) a littéralement lancé la serviette. L’ennui, c’est que l’entraîneur doit monter sur le canevas pour témoigner de ses intentions à l’arbitre. Antonio aurait pu éviter quelques coups si son coin avait connu la règle.

Gilberto Pereira dos Santos (14-9, 10 K.-O.) n’a pas mieux fait. Il a été déclassé par Aaron Prior fils (21-11-2, 13 K.-O.), qui a eu la faveur des trois juges 59-55.

En fin de soirée, Sébastien Bouchard (18-1, 8 K.-O.) a fait plaisir à ses partisans de Québec en passant le K.-O. à Vitor Jones Freitas (15-3, 9 K.-O.). Le mi-moyen a infligé le coup final à 1:53 du troisième round.

Finalement, le nouveau protégé de Stéphan Larouche, le mi-lourd Wilfried Seyi (2-0, 1 K.-O.), l’a emporté par K.-O. contre Fernando Galvan (4-2, 1 K.-O.) après 2:35 du troisième round.