NASHVILLE — Eeli Tolvanen a marqué son premier but dans la LNH en plus de récolter une mention d’aide pour mener les Predators de Nashville vers un gain de 5-2 aux dépens des Blackhawks de Chicago, samedi soir.

Craig Smith, Kevin Fiala et Ryan Johansen ont eux aussi obtenu un but et une aide, tandis que Austin Watson a ajouté un but dans un filet désert du côté des Predators, qui ont mis un terme à leur séquence de deux défaites. Pekka Rinne a pour sa part stoppé 19 lancers.

Brandon Saad et Artem Anisimov ont répliqué pour les Blackhawks, qui ont encaissé un troisième revers consécutif. Cam Ward a conclu sa soirée de travail avec 24 arrêts.

Tolvanen venait tout juste d’être rappelé des Admirals de Milwaukee dans la Ligue américaine de hockey (LAH) — le club-école des Predators —, plus tôt samedi, après que Filip Forsberg, l’un des meilleurs marqueurs de l’équipe, eut été confiné à l’infirmerie après avoir subi une blessure au haut du corps. Le Suédois ratera de quatre à six semaines d’activités.

Le 30e choix au total de l’encan 2017 a fait mouche à la troisième minute de jeu en première période. Smith a repéré Tolvanen, qui se trouvait au bas de l’enclave et le jeune attaquant a par la suite placé la rondelle par-dessus le gant de Ward pour donner les devants 2-0 aux Predators.