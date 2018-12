GLENDALE, Ariz. — Clayton Keller a récolté un but et deux mentions d’assistance et les Coyotes de l’Arizona ont inscrit quatre buts en deuxième période pour écraser les Blues de St. Louis 6-1, samedi soir.

Richard Panik, Jakob Chychrun, Christian Fischer, Nick Cousins et Alex Goligoski ont tous enfilé l’aiguille pour les Coyotes. Panik a également obtenu une mention d’aide, alors que Nick Schmaltz et Derek Stepan se sont tous les deux faits complices de deux buts. Les Coyotes ont ainsi mis la main sur une troisième victoire de suite.

Adin Hill, qui s’est porté la rescousse devant le filet des locaux, alors que Antti Raanta et Darcy Kuemper sont sur la touche, a terminé avec 25 arrêts à son deuxième départ d’affilée.

Robert Thomas a été l’auteur du seul but des Blues, qui ont perdu trois de leurs quatre derniers duels. Chad Johnson a repoussé 38 tirs pour les visiteurs.