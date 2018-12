EDMONTON — Ryan Spooner a fait bouger les cordages à la sixième minute de la troisième période et les Oilers d’Edmonton ont finalement eu le dessus 2-1 devant les Golden Knights de Las Vegas, samedi soir.

Ty Rattie a forcé un revirement derrière le filet des Golden Knights et la rondelle s’est retrouvée devant Spooner, qui a inscrit son premier but dans l’uniforme des Oilers à son huitième match après avoir été échangé par les Rangers de New York

Connor McDavid a également enfilé l’aiguille du côté des Oilers (13-11-2), qui ont prolongé à trois leur séquence de victoires. Sous les ordres de Ken Hitchcock, les Oilers présentent un dossier de 4-1-1. Mikko Koskinen a réalisé 31 arrêts pour porter sa fiche à 8-2-1.

William Karlsson a répliqué chez les Golden Knights (14-13-1), qui ont vu leur série de cinq victoires être brisée.