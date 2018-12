LOS ANGELES — Deontay Wilder et Tyson Fury se sont livré un combat enflammé samedi soir, pour le titre WBC des poids lourds, mais les juges ont déclaré un verdict nul.

Wilder (40-0-1), qui a envoyé son adversaire au tapis à deux reprises, conservera ainsi sa ceinture jusqu’à sa prochaine défense de titre.

Alors qu’il semblait en avance, Fury a été projeté au sol une première fois par son opposant au neuvième round. Wilder a par la suite fait valser Fury, qui s’est violemment écrasé au sol, au 12e round, mais le Britannique s’est relevé par miracle et a continué de lui asséner quelques coups pour poursuivre le combat jusqu’à la limite.

«Nous avons donné tout ce que nous avions, a déclaré Wilder. Nous sommes les meilleurs au monde. Le respect était mutuel.»

Le juge Robert Tapper a remis une carte de 114-110 en faveur de Fury, alors que Alejandro Rochin a donné un pointage de 115-111 en faveur de Wilder. Le troisième juge, Phil Edwardsm a pour sa part remis une carte égale de 113-113. Les puissantes frappes de Wilder sont venues compenser pour la technique supérieure de Fury.

«J’espère que je vous ai rendus fiers après trois ans en dehors du ring, a mentionné Fury. Il n’y avait aucune chance que je perde par K.-O. ce soir. J’ai démontré beaucoup de hargne en me relevant. Je me suis présenté ce soir et je me suis battu de tout coeur.»

Les deux pugilistes n’ont pas semblé outrageusement dérangés par le verdict nul, après avoir donné tout un spectacle à la foule hollywoodienne.