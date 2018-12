MONTRÉAL — Soumis au ballottage samedi midi par le Canadien de Montréal, l’attaquant russe Nikita Scherbak poursuivra sa carrière avec les Kings de Los Angeles.

Le scénario a été confirmé peu après midi dimanche. Les Kings devaient affronter les Hurricanes de la Caroline en soirée à domicile.

Scherbak est le deuxième joueur du Canadien à être réclamé au ballottage depuis le début du calendrier régulier. Jacob De La Rose a été récupéré par les Red Wings de Detroit le 17 octobre.

Scherbak, dont le dernier match dans la Ligue nationale de hockey remonte au 3 avril 2018 contre les Jets de Winnipeg, rejoint une formation qui présente le pire dossier dans la ligue avec neuf victoires et 19 points en 26 matchs.

Les Kings viennent également au dernier rang dans la LNH avec seulement 56 buts, malgré l’arrivée du vétéran Ilya Kovalchuk, un compatriote de Scherbak. À l’instar du reste de l’équipe, Kovalchuk connaît une saison difficile avec seulement cinq buts et 14 points et un ratio défensif de moins-13.

Sélectionné au 26e rang en 2014, Scherbak n’aura participé qu’à 29 rencontres dans la LNH avec le Canadien lors desquelles il a récolté cinq buts et deux aides avec un ratio défensif de moins-4. Deux de ses cinq buts ont été réussis en avantage numérique, et son dernier filet remonte au 21 mars à Pittsburgh.

Cette saison, dans le cadre d’un séjour de remise en forme dans la Ligue américaine de hockey, Scherbak a participé à cinq matchs avec le Rocket de Laval, mais a été limité à un but.

Lors d’une mêlée de presse précédant le match de samedi contre les Rangers de New York, l’entraîneur-chef Claude Julien avait laissé sous-entendre que Scherbak avait laissé la direction du Canadien sur son appétit pendant le camp d’entraînement et lors de son bref séjour avec le Rocket. Néanmoins, Julien souhaitait que Scherbak ne soit pas réclamé.

«En fin de compte, nous voulons qu’il devienne un bon joueur, mais il a connu un camp d’entraînement moyen et nous ne pouvions pas lui faire une place dans notre alignement», avait fait remarquer Julien, sans vouloir dire si Scherbak avait régressé ou non.

«Nous l’avons cédé à Laval, il s’est blessé et lors des quelques matchs auxquels il a participé, il n’était pas tout à fait le Scherbak que nous connaissons. Nous devions prendre une décision et nous avons dû le faire en fonction de notre situation. Si nous voulons être égoïstes, nous souhaitons qu’il ne soit pas réclamé et qu’il aille à Laval pour poursuivre son développement, car il est un bon jeune joueur.»