JACKSONVILLE, Fla. — Jalen Ramsey et la défensive des Jaguars de Jacksonville ont connu l’un des meilleurs matchs dans l’histoire de l’équipe, en route vers une victoire de 6-0 face à Andrew Luck et aux Colts d’Indianapolis, dimanche.

Les Jaguars (4-8) avaient besoin de ce genre de performance en raison des insuccès de leur offensive et ils ont mis fin à leur série de sept défaites, en plus de freiner à cinq la séquence victorieuse des Colts.

Ramsey a été le meilleur du groupe, limitant T.Y. Hilton à six attrapés pour 56 verges de gains. Ramsey a également mis fin à la rencontre en plaquant Erik Swoope avec huit secondes à faire. Il a rejoint Swoope sur un troisième essai et six verges à franchir à la ligne de 29 des Jaguars, empêchant l’ailier rapproché d’arrêter le chronomètre en sortant en touche.

Luck a complété 33 de ses 52 passes pour 248 verges de gains et une interception. Il a été victime de trois sacs. Il a également vu sa séquence de matchs avec au moins trois passes de touché être stoppée à huit, une de moins que le record d’équipe.

Les Colts (6-6) occupaient le quatrième rang du circuit avant la rencontre pour les points par match.