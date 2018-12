CINCINNATI — Le porteur de ballon recrue Phillip Lindsay a accumulé 157 verges de gains au sol, un sommet personnel, et a marqué deux touchés, propulsant les Broncos de Denver vers une troisième victoire de suite, un gain de 24-10, dimanche, face aux Bengals de Cincinnati.

Les Broncos (6-6) ont donc vaincu les Chargers de Los Angeles, les Steelers de Pittsburgh et les Bengals pour rester au coeur de la course aux éliminatoires.

Case Keenum a fait le nécessaire malgré le fort vent, complétant 12 de ses 21 passes pour 151 verges de gains, dont 30 sur une passe payante à Courtland Sutton.

Lindsay a atteint la zone des buts sur des courses de six et 65 verges — la plus longue de sa carrière —, permettant aux Broncos de se forger une avance de 21-3 au troisième quart.

Les Bengals (5-7) ont encaissé un sixième revers en sept sorties.

Ils avaient perdu les services de leur quart partant Andy Dalton la semaine dernière. À son premier départ dans la NFL, Jeff Driskel a complété 25 de ses 38 passes pour 236 verges de gains, un touché et une interception. Il a aussi commis un échappé et a été victime de quatre sacs.

Le receveur A.J. Green était de retour au jeu après avoir raté trois parties en raison d’une blessure à un orteil du pied droit. Il a toutefois aggravé la blessure au premier quart et n’est pas revenu par la suite.