HOUSTON — La défensive des Texans de Houston ont intercepté trois passes de Baker Mayfield et elle en a retourné une pour un touché, menant l’équipe vers une victoire de 29-13 contre les Browns de Cleveland, dimanche.

Les Texans (9-3), qui ont amorcé la saison avec trois défaites de suite, n’ont pas perdu depuis le 23 septembre et ils se sont donné une bonne avance au sommet de la section Sud de l’Association Américaine.

Les neuf victoires de suite des Texans constituent un record d’équipe. Ils menaient 23-0 à la demie et Ka’imi Fairbairn a ajouté deux placements pour porter son total de la journée à cinq.

Mayfield, le premier choix au total lors du dernier repêchage de la NFL, a connu son pire match de la saison, lançant trois interceptions pour une première fois depuis sa première saison à l’Université Texas Tech, en 2013. Il a amorcé la rencontre ayant lancé neuf passes de touché et une interception à ses trois dernières parties.

Mayfield a amassé 397 verges par la voie des airs et il a lancé une passe payante au quatrième quart. Les joueurs défensifs des Texans J.J. Watt et Jadeveon Clowney n’ont pas réussi un sac, mais ils ont pourchassé le quart des Browns toute la journée.

Les Browns (4-7-1) avaient gagné deux matchs de suite pour une première fois depuis 2014.

Deshaun Watson a lancé une passe de touché et il a récolté 224 verges aériennes. Il a conjugué ses efforts à ceux de Jordan Thomas pour un majeur de 11 verges.

Lamar Miller a parcouru 103 verges au sol pour son deuxième match de suite de plus de 100 verges par la course et un quatrième cette saison. DeAndre Hopkins a capté sept ballons pour des gains de 91 verges.

Les Browns ont poursuivi leurs insuccès lors des dernières parties de la saison. Ils ont porté à 9-39 leur fiche depuis 2008 lors des rencontres disputées en décembre et en janvier.