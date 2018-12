MONTRÉAL — Au lendemain d’une solide performance globale qui a mené à une victoire de 5-2 contre les Rangers de New York, Claude Julien a choisi de faire confiance au même groupe de joueurs pour le rendez-vous contre les Sharks de San Jose dimanche soir au Centre Bell.

Cette décision signifie que Carey Price disputera un deuxième match en deux soirs pour la première fois en près d’un an.

Lors d’une mêlée de presse quelque deux heures avant le duel contre les Sharks, l’entraîneur-chef du Canadien a rappelé que ses joueurs n’avaient pas eu à voyager hier soir. De plus, a ajouté Julien, Price a connu une soirée relativement facile alors qu’il n’a fait face qu’à 22 rondelles et il demeure le gardien numéro un du Tricolore.

Il faut remonter aux 27 et 28 décembre 2017 pour retracer la dernière séquence de deux matchs en deux soirs pour Price. Il avait alors subi des revers par des scores identiques de 3-1 contre les Hurricanes de la Caroline et le Lightning de Tampa Bay. Lors de ces deux rencontres, Price avait fait face à 35 et à 34 tirs, respectivement.

Price avait connu deux autres séquences du genre l’an dernier dont une, les 29 et 30 novembre, où il avait vaincu les Sénateurs d’Ottawa et les Red Wings de Detroit.

Price abordera le duel contre les Sharks avec un dossier de 8-7-4 en 19 parties, une moyenne de buts alloués de 3,05 et un taux d’arrêts de ,898.

En faisant appel à la même formation que samedi, Julien laisse donc de côté les attaquants Charles Hudon et Matthew Peca ainsi que le défenseur Xavier Ouellet.

Par ailleurs, Julien a laissé planer la possibilité que Noah Juulsen recommence à s’entraîner avec ses coéquipiers dès les prochains jours.

Le jeune défenseur a raté les cinq dernières parties du Canadien après avoir été victime d’une fracture au visage lorsqu’il a été atteint par une rondelle, en première période du match du 19 novembre contre les Capitals de Washington.