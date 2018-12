EAST RUTHERFORD, N.J. — Aldrick Rosas a réussi un placement de 44 verges en prolongation et les Giants de New York ont eu raison des Bears de Chicago 30-27, dimanche.

Les Giants (4-8) ont gaspillé une avance de 10 points dans les 73 dernières secondes du temps régulier. Ils ont pu confirmer leur victoire quand Janoris Jenkins a rabattu une passe du quart Chase Daniel vers Taylor Gabriel lors d’un quatrième essai.

Les Bears (8-4), qui avaient gagné leurs cinq derniers matchs, ont forcé la tenue d’une prolongation grâce à un placement de 21 verges de Cody Parkey et un touché d’une verge lors d’un jeu truqué. Quelques jeux auparavant, les Bears avaient récupéré un botté court quand le receveur vedette des Giants Odell Beckham fils n’a pas plongé sur un ballon libre.

Le troisième placement du match de Rosas est survenu lors de la première séquence à l’attaque de la prolongation. Saquon Barkley, qui a amassé 125 verges en 24 courses, avait mis la table grâce à une course de 29 verges.

Les Gaints semblaient avoir assuré leur victoire quand Roses a réussi un botté de précision de 37 verges qui portait le pointage à 27-17 avec 1:49 à écouler. Les Bears ont toutefois profité de deux pénalités pour créer l’égalité.

Daniel a complété 26 de ses 39 tentatives par la voie des airs pour des gains aériens de 285 verges. Il a lancé une passe de touché et deux interceptions. Tarik Cohen a conclu la rencontre avec 12 attrapés pour des gains de 156 verges.

Le secondeur des Giants Alex Ogletree a intercepté deux passes et il en a ramené une pour un touché. La formation de New York a provoqué trois revirements et réussi cinq sacs.

Beckham a lancé une passe de touché de 49 verges à Russell Shepard et il a capté une passe d’une verge pour un majeur lors d’un quatrième essai. Eli Manning a complété 19 de ses 35 passes pour des gains de 170 verges et une interception.