WASHINGTON — Pontus Aberg a enfilé l’aiguille à deux reprises en troisième période, dont le but gagnant alors qu’il restait 5:05 à faire, et les Ducks d’Anaheim ont mis un terme à la séquence de sept victoires des Capitals de Washington en l’emportant 6-5, dimanche.

Tirant de l’arrière 5-1 en deuxième période, les Ducks ont effectué une remontée spectaculaire pour mettre la main sur leur quatrième victoire d’affilée. Ryan Getzlaf a inscrit un but et deux mentions d’aide, alors que Rickard Rakell a obtenu un but et une aide lors du dernier match de leur série de cinq matchs à l’étranger.

Il s’agissait de leur match le plus productif de la saison.

Evgeny Kuznetsov et Chandler Stephenson ont tous les deux fait bouger les cordages en plus de récolter une mention d’aide pour les Capitals, qui ont chassé John Gibson devant le filet après avoir inscrit trois buts lors des 20 premières minutes de jeu.

Ryan Miller a pour sa part bloqué 18 des 20 lancers dirigés vers lui.