RIMOUSKI, Qc — Alexis Gravel a bloqué 30 lancers et les Mooseheads de Halifax ont eu raison de l’Océanic de Rimouski 4-1, dimanche, au Colisée Financière Sun Life.

La défensive des Mooseheads a fait du bon travail pour tenir en échec l’Océanic à forces égales et elle a trouvé le moyen de blanchir Alexis Lafrenière, qui avait amassé au moins un point dans 10 de ses 11 dernières parties.

Les visiteurs ont donné le ton dès le premier engagement. Arnaud Durandeau a propulsé les Mooseheads en avance lors d’un avantage numérique et seulement 38 secondes plus tard, Patrick Kyte a doublé l’avance des siens.

L’Océanic n’a pas mis de temps avant de réduire l’écart en début de deuxième période. Jimmy Huntington a fait scintiller la lumière rouge pour une 21e fois cette saison, lors d’une supériorité numérique.

Joel Bishop et Ben Higgins ont mis le match hors de portée par la suite. Les deux ailiers ont tous les deux obtenu un but et une aide, permettant aux Mooseheads de signer un deuxième gain consécutif.

L’espoir de la LNH Colten Ellis avait gagné cinq de ses sept derniers départs, mais dimanche, il a alloué quatre buts sur seulement 20 lancers.

Huskies 3 – Titan 2

Vincent Marleau a dénoué l’impasse en troisième période et les Huskies de Rouyn-Noranda ont battu le Titan d’Acadie-Bathurst 3-2.

Marleau a complété une séquence amorcée par Rafaël Harvey-Pinard et Jakub Lauko pour inscrire son 14e but de la campagne.

Peter Abbandonato a récolté un but et une aide et il s’est hissé seul au premier rang des meilleurs pointeurs de la LHJMQ. Alex Beaucage a marqué l’autre but des Huskies, qui ont gagné un deuxième match de suite.

Ethan Crossman et Daniil Vertiy ont répliqué pour le Titan, qui a encaissé un quatrième revers consécutif.

Samuel Harvey a connu un départ plutôt facile devant le filet des Huskies et il n’a eu qu’à repousser 13 rondelles. Les champions en titre de la coupe du Président et de la coupe Memorial devront une fière chandelle au gardien recrue Tyriq Outen, qui a subi la défaite malgré 41 arrêts.

Armada 3 – Voltigeurs 10

Joseph Veleno a obtenu un but et quatre aides, Gregor MacLeod a réussi un tour du chapeau et les Voltigeurs de Drummondville ont servi une correction de 10-3 à l’Armada de Blainville-Boisbriand.

L’attaque des Voltigeurs roule à plein régime depuis le début de la séquence de six victoires de l’équipe. Elle a dominé ses adversaires 43-13 au chapitre des buts.

Dawson Mercer a terminé l’affrontement avec deux buts et une assistance tandis que Xavier Simoneau, Maxime Comtois et Félix Lauzon ont tous les trois amassé un but et une mention d’aide. Nicolas Guay a fait bouger les cordages à une reprise pour les Voltigeurs.

L’Armada tirait de l’arrière 5-0 après 20 minutes de jeu et 6-0 avant que Joël Teasdale touche la cible. Anthony Poulin et Alexander Katerinakis ont aussi enfilé l’aiguille pour les hommes de Bruce Richardson, qui ont vu leur série de quatre triomphes prendre fin.

Olivier Rodrigue a réalisé 19 arrêts pour les Voltigeurs dans la victoire. Gabriel Waked a amorcé la partie, mais il a rapidement été chassé après avoir alloué un but en quatre tirs. Emile Samson a pour sa part cédé sept fois en 34 lancers.

Tigres 1 – Phoenix 5

Samuel Poulin a récolté deux buts et une assistance, guidant le Phoenix de Sherbrooke vers un gain facile de 5-1 aux dépens des Tigres de Victoriaville.

Poulin a ouvert le pointage dès la deuxième minute du match et le Phoenix a ajouté trois buts avant de voir les Tigres noircir la feuille de pointage.

Vincent Anctil, Félix Robert et Patrick Guay ont trouvé le fond du filet une fois chacun pour les vainqueurs. Le Phoenix venait de voir sa séquence de trois victoires être freinée.

Grâce à son but en troisième période, Egor Serdyuk a inscrit les deux derniers filets des Tigres, qui se sont inclinés à leurs trois dernières sorties.

Brendan Cregan a stoppé 24 des 25 rondelles dirigées vers lui devant la cage du Phoenix. Fabio Iacobo a donné cinq buts en 33 tirs du côté des Tigres.

Drakkar 2 – Saguenéens 8

Vladislav Kotkov a mené la charge avec deux buts et deux mentions d’assistance et les Saguenéens de Chicoutimi ont écrasé le Drakkar de Baie-Comeau 8-2.

Kotkov a participé aux quatre premiers buts des siens et les Saguenéens ont pris les devants 4-0 à mi-chemin au second tiers.

Zachary Lavigne, à deux occasions, Michael Pellerin, Artemi Kniazev, Jérémy Groleau et Morgan Knauss ont aussi fait bouger les cordages pour la formation de Chicoutimi, qui a inscrit quatre buts en avantage numérique et deux autres en désavantage numérique pendant l’affrontement.

Yaroslav Alexeyev et Ivan Chekhovich ont fourni les réussites au Drakkar, qui a perdu une deuxième partie consécutive.

Transporté par son attaque, le gardien des Saguenéens Zachary Bouthillier a ajouté la victoire à sa fiche grâce à 23 arrêts. Justin Blanchette a alloué huit buts en 37 tirs devant le filet du Drakkar.

Foreurs – Islanders (Remis)

En raison des conditions de la glace au Eastlink Centre, le match d’aujourd’hui entre les Foreurs de Val-d’Or et les Islanders de Charlottetown a été annulé. La date de remise sera communiquée ultérieurement.