BOSTON — Tom Brady a amassé 311 verges de gains par la voie des airs, Bill Belichick a récolté sa 250e victoire à la barre des Patriots de la Nouvelle-Angleterre en vertu d’un gain de 24-10 contre les Vikings du Minnesota, dimanche.

Brady a complété 24 de ses 32 passes et a lancé une passe de touché. Le quart vedette possède 579 passes de touché à son actif, incluant les éliminatoires. Il égale ainsi le total de Peyton Manning à ce chapitre. Il a également obtenu sa 508e passe de touché, ce qui le propulse à égalité avec Brett Favre dans l’histoire de la LNH. Manning est au premier rang avec 539 passes et Drew Brees au second rang avec 518 passes.

James Develin a inscrit deux majeurs au sol.

Les Patriots (9-3) ont remporté huit de leurs neuf derniers duels après avoir amorcé la saison avec un dossier de 1-2.

C’est la 18e saison d’affilée que les Patriots sont assurés de terminer avec une fiche victorieuse. Il s’agit de la deuxième plus longue séquence de l’histoire de la NFL. Les Cowboys détiennent le record avec 20 saisons victorieuses, entre 1966 et 1985.

Les Vikings (6-5-1) ont encaissé un deuxième revers en trois matchs.

La formation du Minnesota a amorcé la rencontre étant la troisième équipe à avoir alloué le moins de verges au sol à travers la ligue — une moyenne de 93,6 par match. Les Patriots ont toutefois trouvé le moyen de se faufiler dans leur zone.

Kirk Cousins a donné plusieurs chances à son équipe en début de rencontre, avant de diminuer la cadence en fin de match. Il a réussi 32 de ses 44 passes pour des gains de 201 verges et a lancé une passe de touché. Il a cependant été intercepté à deux reprises en fin de rencontre.