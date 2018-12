MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé dimanche soir au Centre Bell entre les Sharks de San Jose et le Canadien de Montréal.

Les Sharks mordent les premiers

Probablement désireux de faire oublier aussi rapidement que possible leur contre-performance de la veille contre les Sénateurs d’Ottawa, les Sharks ont été les premiers à s’inscrire au tableau avant que la troisième minute de jeu ne soit écoulée. Le jeu a pris naissance en zone du Canadien lorsque Jeff Petry a effectué une longue passe en diagonale vers Michaël Chaput interceptée par Justin Braun en zone centrale, qui a montré son beau sens de l’anticipation. Braun a pu se présenter sur le flanc droit et a décoché un tir d’une quarantaine de pieds qui a battu Carey Price à sa droite.

Indiscipline coûteuse pour le Canadien

Déjà en recul d’un but, le Canadien s’est placé dans une position fâcheuse au milieu de la première période lorsque Mike Reilly, pour double-échec, et ensuite Michaël Chaput, pour bâton élevé, ont été envoyés au cachot dans un intervalle de 58 secondes. Très patients autour du triangle formé de Shea Weber, Jordie Benn et Phillip Danault, les Sharks ont réussi à exploiter leur supériorité de deux hommes lorsque Brent Burns a battu Carey Price d’un spectaculaire tir des poignets dans la partie supérieure droite. Les Sharks sont venus près en deux occasions d’ajouter un troisième but pendant le reste de la punition à Chaput. L’un des tirs a dévié tout juste à côté du poteau tandis que sur l’autre, Price a réalisé un arrêt sur un tir peu commode.

Jones maintient l’avance des Sharks à deux buts

Complètement dominés depuis le début de la première période, les hommes de Claude Julien ont pu reprendre un peu de vie lorsque les Sharks ont été pris en défaut pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire, à 14:51. La meilleure occasion de marquer est survenue dès les premiers instants de l’avantage numérique lorsque Shea Weber a effectué un tir si violent qu’il a fracassé le haut du manche du bâton du gardien Martin Jones. Environ une minute après la fin de la punition aux Sharks, Jones a réalisé son meilleur arrêt de la période, bloquant de la jambière un tir à bout portant de Paul Byron, qui avait récupéré la rondelle après un tir de Shea Weber bloqué devant le filet.

Petry ramène le Canadien à un seul but

Le Canadien a joué avec plus d’autorité en deuxième période et son insistance a finalement porté fruit avec 7:45 à écouler à l’engagement. Jeff Petry a amorcé la séquence en décochant un tir des poignets qui a donné directement sur la marque de Martin Jones. La rondelle s’est retrouvée à la droite du gardien des Sharks, où l’a récupérée Jonathan Drouin. L’attaquant du Canadien a dirigé le disque vers le devant du but et celui-ci s’est rendu jusqu’à Petry, qui a battu Marc-André Vlasic de vitesse pour inscrire le premier but du Tricolore. Moins de deux minutes plus tard, le Canadien aurait pu créer l’égalité lors d’une échappée à trois contre un. Toutefois, Brendan Gallagher a probablement été trop généreux en tentant une passe vers le devant du filet plutôt que d’effectuer un tir. Le défenseur Brenden Dillon a réussi à intercepter la passe et mettre fin à la menace.

Les Sharks reprennent leur avance de deux buts

La chance ratée par le Canadien lors d’une échappée à trois contre un est possiblement revenue le hanter moins de deux minutes plus tard. Les Sharks ont repris leur priorité de deux buts avec un peu plus de quatre minutes à jouer grâce, au départ, à une belle pièce de jeu de Logan Couture. Posté derrière le filet, Couture a habilement contourné Artturi Lehkonen avant de remettre la rondelle à sa gauche à Brent Burns, dans le coin de la patinoire. Ce dernier a repéré Joe Pavelski qui, du cercle de mise en jeu, a battu Carey Price à l’aide d’un bon tir de réception qui est passé du côté du bâton du gardien du Canadien.