MONTRÉAL — Tous les joueurs du Canadien de Montréal rencontrés dans le vestiaire après la défaite de 3-1 aux mains de Sharks de San Jose dimanche soir n’arrivaient pas à comprendre pourquoi ils avaient connu un si mauvais début de match. Pour découvrir la réponse, ou une partie de la réponse, ils n’avaient qu’à écouter le point de presse de leur entraîneur-chef.

S’exprimant sur un ton conciliant, Claude Julien a en quelque sorte rappelé que son équipe était encore en mode apprentissage et qu’elle doit tirer des leçons de revers comme celui aux mains des Sharks.

«On est encore une jeune équipe, qui continue d’essayer de s’améliorer, a noté Julien. Apprendre à gagner fait aussi partie de l’évolution d’une jeune équipe. Même si on a quand même bien joué à partir de la deuxième période, en troisième période, il faut être prêt pour des matchs comme ça.»

Si l’on exclut les 12 premières minutes du match, après lesquelles les visiteurs détenaient un avantage de 10-1 au chapitre des tirs au but, le Canadien s’est imposé au point de terminer la rencontre avec 41 tirs contre seulement 29 pour ses adversaires.

Mais les Sharks avaient eu le temps de marquer deux buts, et comme ils ne sont pas nés de la dernière pluie, ils ont su résister à la tempête qui allait suivre.

«Ce soir, on savait que les Sharks allaient être solides, surtout avec les défaites qu’ils ont connues. C’est une équipe d’expérience, une équipe qui a beaucoup de vécu dans les séries. Alors, eux ont bien réagi. Et nous n’avons pas bien réagi, a expliqué Julien. Et jusqu’à ce que nous nous mettions à jouer, des dommages avaient déjà été faits. On n’a pas été capable de renverser la vapeur en marquant des buts. C’est de l’apprentissage. Il faut apprendre de ces matchs-là. Même si j’ai trouvé qu’en 2e et 3e on a quand même bien joué, le fait est qu’on ne peut pas commencer des matchs de cette façon-là et penser qu’on va gagner.»

Cet apprentissage auquel Julien faisait allusion ne s’applique pas seulement à l’ensemble du groupe, mais aussi aux joueurs sur une base individuelle. L’entraîneur-chef du Canadien s’est servi d’une question au sujet du défenseur Mike Reilly pour l’illustrer.

«Mike nous donne ce qu’on a vu à des moments donnés. Et Mike a été très bon ce soir. Quand il patine, quand il bouge la rondelle il est très bon. Quand il devient un peu nonchalant, ce sont les revirements, les chances de marquer contre. Encore là, c’est un peu ce que je disais de notre équipe. On doit apprendre à gagner, à devenir beaucoup plus régulier comme individu.»