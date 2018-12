CHICAGO — Les Bulls de Chicago ont congédié l’entraîneur-chef Fred Hoiberg et promu l’entraîneur associé, Jim Boylen, dans l’espoir de permettre à l’équipe de quitter les derniers rangs du classement.

Les Bulls ont été durement touchés par les blessures cette saison, mais avec leur fiche de 5-19, seules deux équipes ont de pires palmarès.

«De telles décisions ne sont jamais faciles à prendre, néanmoins j’ai le sentiment que c’est le bon choix pour notre organisation, a révélé le vice-président exécutif, John Paxson, dans le communiqué de l’équipe. Après une évaluation approfondie, j’ai choisi d’agir ainsi en gardant à l’esprit la progression de notre équipe.

«En tant qu’équipe, je pense qu’il est nécessaire que nous fassions des pas dans la bonne direction et que nous développions de bonnes habitudes pour placer nos joueurs dans la meilleure position pour qu’ils se développent non seulement maintenant, mais dans l’avenir.»

Les Bulls ont été ralentis par les blessures toute l’année. Denzel Valentine (cheville), Kris Dunn (genou) et Bobby Portis (genou) ont manqué à l’appel pendant de longues périodes et l’attaquant Lauri Markkanen n’a pas fait ses débuts cette saison avant le week-end dernier à cause d’une blessure au coude.

Markkanen est peut-être la pièce maîtresse du plan de reconstruction des Bulls, mais Hoiberg ne sera plus là pour le mener à bien. Il termine son mandat à Chicago, où il a joué pendant quatre saisons et qui a une longue histoire avec le directeur général Gar Forman, avec une fiche de 115-155 (.426) et une seule présence en séries éliminatoires — les Bulls ont été éliminés au premier tour par les Celtics de Boston en 2017.

Hoiberg a été nommé entraîneur-chef des Bulls en juin 2015 après avoir passé cinq saisons à Iowa State. Il a compilé un dossier de 115-56 à Iowa State, incluant quatre participations consécutives au tournoi de la NCAA et deux titres consécutifs.

Boylen est un vétéran, mais il s’agit de sa première expérience comme entraîneur-chef dans la NBA. Il a passé quatre ans comme entraîneur-chef à l’Université de l’Utah. En plus de 20 ans dans la NBA, il a agi comme adjoint à Houston, Golden State, Milwaukee, Indiana et San Antonio.