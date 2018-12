NEW YORK — Le joueur de centre Mark Scheifele a totalisé cinq buts et trois mentions d’aide en quatre matchs et cette récolte l’a assuré de la première étoile de la semaine dans la Ligue nationale de hockey.

Les deux autres mentions d’honneur sont allées au gardien Adin Hill des Coyotes de l’Arizona et à l’ailier gauche Jonathan Huberdeau des Panthers de la Floride.

Scheifele a entrepris la semaine, mardi, avec une performance de deux buts dans une cause perdante (4-3) contre les Penguins de Pittsburgh. Il a aussi égalé un sommet personnel avec trois passes lors d’une victoire de 6-5 aux dépens des Blackhawks de Chicacgo, jeudi. Il a enfin couronné sa semaine en marquant les buts décisifs lors des deux gains du week-end (4-3 contre les Devils du New Jersey et 4-3 contre les Rangers de New York).

Avant les matchs de lundi, le joueur de 25 ans occupe le 11e rang des marqueurs de la ligue avec 16 buts et 16 aides en 26 matchs, dont 19 points à ses 12 dernières rencontres (10-9-19).

Hill (3-0-0) a conservé une moyenne de 0,43 et un taux d’efficacité de 98,3 pour cent. Il a aussi réalisé un jeu blanc.

Huberdeau, lui, a obtenu deux buts et sept passes pour se révéler le meilleur marqueur de la LNH la semaine dernière.

Le joueur de 25 ans, originaire de St-Jérôme, mène les Panthers avec six buts et 22 passes en 25 matchs cette saison.