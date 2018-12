OTTAWA — Un deuxième groupe a démontré son intérêt pour développer les terrains des plaines LeBreton à Ottawa et affirme qu’un aréna de la LNH fait partie de son plan.

Le groupe DevCore, qui avait déposé une offre pour développer les terrains situés près de la colline du Parlement en 2016, mais qui a perdu face à un groupe dirigé par le propriétaire des Sénateurs, Eugene Melnyk, a déclaré dans un communiqué lundi qu’il était prêt à reprendre le projet si l’accord actuel entre la Commission de la capitale nationale et le groupe de Melnyk ne tient plus.

«Notre équipe possède l’expertise, l’expérience et les ressources financières nécessaires pour réaliser un projet d’une envergure mondiale au nom des citoyens d’Ottawa et de tous les Canadiens, en collaboration avec la Commission de la capitale nationale et la ville d’Ottawa, a révélé le président du groupe DevCore, Jean-Pierre Poulin, dans un communiqué.

«En rapport avec le hockey […], nous réserverons toujours une partie du terrain adjacent à la station de train léger pour la construction d’un aréna de la LNH.

«Nous ne croyons pas qu’Ottawa ou le Canada devrait être pris en otage un jour de plus.»

L’entente actuelle entre la CCN et le groupe RendezVous LeBreton, un partenariat entre Melnyk et le développeur d’Ottawa, John Ruddy, est sérieusement menacée depuis que Melnyk poursuit Ruddy pour 700 millions $ en dommages-intérêts à la suite d’une «coentreprise ratée».

Capital Sports Management Inc., un groupe contrôlé par Melnyk, affirme dans sa requête déposée le 23 novembre que les deux sociétés n’étaient pas en mesure de finaliser un accord de développement pour les terrains des plaintes LeBreton et allèguent «un certain nombre d’infractions, toutes résultant d’un conflit d’intérêts, qui a directement entraîné l’échec du partenariat.»

La requête a été déposée le lendemain que la CCN, la société d’État responsable des terrains des plaines LeBreton, a déclaré que le groupe RendezVous l’avait informé, le 8 novembre, qu’elle n’avait pas été en mesure de résoudre les problèmes de partenariat interne.

En 2016, la CCN a choisi RendezVous aux dépens de DevCore pour un accord de développement du terrain incluant un nouvel aréna de la LNH pour les Sénateurs ainsi que des projets de construction de logements.

Les Sénateurs jouent actuellement au Centre Canadian Tire à Kanata, à environ 25 kilomètres au sud-ouest du centre-ville d’Ottawa.