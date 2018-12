MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal pourront compter sur les services de leur joueur de ligne offensive par excellence une saison de plus: l’équipe a annoncé lundi que Kristian Matte a paraphé un contrat d’un an.

Le colosse de six pieds quatre, 296 livres a effectué 15 départs au poste de centre et trois en tant que garde lors de la saison 2018. Le footballeur de 33 ans a aidé l’attaque montréalaise à se hisser au premier rang dans la LCF avec une moyenne de 5,7 verges de gain par la course.

Matte a été élu joueur de ligne offensive par excellence chez les Alouettes, et ce, pour une troisième année consécutive. En 2017, il avait aussi été élu joueur canadien par excellence des Alouettes.

L’athlète natif de Saint-Hubert entamera une 10e saison en carrière dans la LCF, toutes disputées dans l’uniforme des Alouettes avec qui il a remporté la coupe Grey, en 2010.

Après sa carrière universitaire avec les Stingers de Concordia, il avait signé un contrat avec les Texans de Houston. Matte a été repêché en première ronde, septième au total, par les Alouettes lors du repêchage de 2010.