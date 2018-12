NEW YORK — Les Mets de New York ont acquis le deuxième-but étoile Robinson Cano et l’un des meilleurs releveurs des Majeures en Edwin Diaz des Mariners de Seattle dans une transaction impliquant sept joueurs.

Les Mariners ont aussi consenti un montant d’argent aux Mets dans cette transaction.

En retour, ils ont reçu le voltigeur Jay Bruce, le releveur Anthony Swarzak et trois espoirs, les choix de premier tour Justin Dunn et Jarred Kelenic, ainsi que le droitier Gerson Bautista.