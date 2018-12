NEWARK, N.J. — Nikita Kucherov a fourni un but et trois passes pour aider le Lightning de Tampa Bay à l’emporter 5-1 contre les Devils du New Jersey, lundi.

Kucherov a aidé les siens à prendre les devants 3-0, en route vers un troisième gain d’affilée.

Brayden Point a atteint le cap des 20 buts, quelques six minutes après la réussite de Kucherov. Tyler Johnson a triplé l’avance.

Yanni Gourde a ajouté un 10e filet et Steven Stamkos un neuvième.

Louis Domingue a fait 26 arrêts pour le Lightning, qui va rejouer dès mardi soir, à Detroit.

Egor Yakovlev a réussi un premier but dans la LNH chez les Devils, battus pour la sixième fois d’affilée.

Keith Kinkaid a stoppé 16 tirs sur 20, puis Cory Schneider a permis un but en six tirs.