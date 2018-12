INDIANAPOLIS, Ill. — À sa deuxième participation à l’Indianapolis 500, la voiture de Fernando Alonso sera propulsée par le manufacturier Chevrolet.

Alonso est inscrit avec l’équipe McLaren, qui a présenté un taux de victoires de 70 pour cent entre 1968 et 1970 après avoir conclu une entente de partenariat avec Chevrolet. La série IndyCar dispose présentement de deux motoristes, Chevrolet et Honda, mais la relation entre McLaren et Honda s’est récemment détériorée.

Les problèmes de Honda ont compliqué la tâche de McLaren, qui était à la recherche d’un partenaire d’affaires pour permettre à Alonso de compléter «la triple couronne du sport automobile». La voiture de l’Espagnol, issue d’un partenariat entre McLaren et Andretti Autosport, était propulsée par Honda lors de l’Indy 500 en 2017. Il a mené pendant 27 tours, avant que son moteur ne rende l’âme.

L’ex-champion de Formule 1 a remporté les 24 heures du Mans plus tôt cette année et le Grand Prix de Monaco en 2006. Il ne lui manque qu’une victoire à l’Indianapolis 500 pour rejoindre Graham Hill dans le prestigieux groupe des pilotes qui ont remporté ces trois épreuves.