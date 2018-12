SEA ISLAND, Ga. — La LNH est de retour à Seattle.

Le commissaire de la ligue Gary Bettman a confirmé l’information mardi lors d’une conférence de presse qui a suivi la conclusion d’une rencontre du Bureau des gouverneurs.

La LNH a voté à l’unanimité en faveur de l’octroi d’une équipe d’expansion à Seattle, et la 32e équipe du circuit Bettman commencera ses activités lors de la saison 2021-22.

Les représentants du groupe ‘Seattle Hockey Partners’, dont le propriétaire majoritaire David Bonderman, le producteur Jerry Bruckheimer et le président et directeur général Tod Leiweke étaient présents mardi au complexe de villégiature de Sea Island, en Georgie. Ils devront payer 650 millions $US pour l’obtention de leur concession.

Les Golden Knights de Vegas avaient versé 500 millions $ pour se joindre à la ligue en 2016.

«La décision de la ligue d’opter pour une expansion est devenue possible puisque Seattle possède les trois piliers essentiels pour qu’une concession connaisse du succès: un groupe de propriétaires dévoué, un marché en effervescence et un amphithéâtre ultramoderne.»

Les trois quarts des votes des 31 propriétaires actuels étaient requis afin de confirmer l’octroi d’une nouvelle concession à Seattle. Les neuf membres du comité exécutif, qui ont assisté à la présentation de la candidature de Seattle en octobre, avaient tous voté en faveur du dépôt de la candidature au Bureau des gouverneurs.

En vertu de l’arrivée de Seattle dans le circuit Bettman, les Coyotes de l’Arizona seront transférés de la section pacifique à la section centrale. L’Association Ouest comptera maintenant 16 équipes, tout comme celle de l’Est. De plus, l’arrivée de Seattle dans la LNH créera une rivalité naturelle avec ses voisins canadiens, les Canucks de Vancouver.

«Il se développera une rivalité (avec les Canucks), a mentionné Leiweke. Je ne veux pas mettre de l’huile sur le feu ici, parce que ces gens sont mes amis, mais amenez-vous, nous vous attendons.

«C’est lors d’une soirée comme celle-là où j’entrerai dans le vestiaire et dirai aux gars ‘il leur en faut pour leur argent’.»

Le montant de 650 millions $ sera redistribué équitablement entre les 30 équipes de la LNH. Vegas ne percevra pas sa part et sera exclu du processus de repêchage d’expansion.

Le KeyArena, qui était le domicile des SuperSonics dans la NBA avant son déménagement à Oklahoma City en 2008, fera l’objet de rénovations totalisant environ 800 millions $.

Un complexe d’entraînement de 70 millions $ doit également être érigé.

Une cérémonie est prévue mercredi au centre-ville de Seattle.